В России началось массовое производство электромобилей «Атом»

Это произошло на московском заводе «Москвич». Машину оснастили электродвигателем мощностью 204 л. с. «Атом» разгоняется до скорости 100 км/ч за семь секунд. Запас хода автомобиля составляет до 500 километров на одном заряде.

Стоимость базовой комплектации модели составляет 3,98 миллиона рублей. Приобрести машину можно через официальный сайт компании, а получить - в точке выдачи в Москве, Санкт-Петербурге или у сервисных партнеров в других городах. Также доступна доставка к дому клиента.

Будущее российского электромобиля «Атом» зависит от возможности потребителей его приобрести, а также от доступности сервиса, заявил НСН директор Национального общественного центра безопасности движения, глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

