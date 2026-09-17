В России началось массовое производство электромобилей «Атом»
В России запустили массовое производство электромобилей «Атом» по полному циклу, сообщает РИА Новости.
Это произошло на московском заводе «Москвич». Машину оснастили электродвигателем мощностью 204 л. с. «Атом» разгоняется до скорости 100 км/ч за семь секунд. Запас хода автомобиля составляет до 500 километров на одном заряде.
Стоимость базовой комплектации модели составляет 3,98 миллиона рублей. Приобрести машину можно через официальный сайт компании, а получить - в точке выдачи в Москве, Санкт-Петербурге или у сервисных партнеров в других городах. Также доступна доставка к дому клиента.
Будущее российского электромобиля «Атом» зависит от возможности потребителей его приобрести, а также от доступности сервиса, заявил НСН директор Национального общественного центра безопасности движения, глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
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