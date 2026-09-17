Медведев: Россия перестанет существовать без «величия»
Россия, согласно парадигме «исторических законов», не может существовать без «величия», сообщает ТАСС со ссылкой на экс-президента РФ, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.
«Наша страна может быть или великой державой, или ее вообще не будет. Таковы исторические законы», — заявил политик.
По его словам, победа, которую Россия уверенно приближает, имеет значение не только для самой страны. Зампред также указал на необходимость системы равноправных ценностей, отметив, что в этом заключается историческая миссия РФ.
Ранее Медведев заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен на условиях РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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