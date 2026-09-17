«Наша страна может быть или великой державой, или ее вообще не будет. Таковы исторические законы», — заявил политик.

По его словам, победа, которую Россия уверенно приближает, имеет значение не только для самой страны. Зампред также указал на необходимость системы равноправных ценностей, отметив, что в этом заключается историческая миссия РФ.

Ранее Медведев заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен на условиях РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

