Медведев: Россия перестанет существовать без «величия»

Россия, согласно парадигме «исторических законов», не может существовать без «величия», сообщает ТАСС со ссылкой на экс-президента РФ, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

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«Наша страна может быть или великой державой, или ее вообще не будет. Таковы исторические законы», — заявил политик.

По его словам, победа, которую Россия уверенно приближает, имеет значение не только для самой страны. Зампред также указал на необходимость системы равноправных ценностей, отметив, что в этом заключается историческая миссия РФ.

Ранее Медведев заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен на условиях РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
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