Украинский политик: Саакашвили нужна Одесса для контрабанды

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы. Еще одним кандидатом может стать Николай Скорик от «Оппозиционной платформы "За жизнь"». От президентской партии «Слуга народа» на должность градоначальника может претендовать Алексей Леонов. Нынешний глава города Геннадий Труханов стал фигурантом нескольких уголовных дел, местные СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что мэру ищут замену.

Украинский политик Владимир Олейник заявил в эфире НСН, что Одесса привлекает нечистого на руку Саакашвили как лакомый ресурс для контрабанды оружия и наркотиков.

«Саакашвили является птенцом гнезда Сороса. Он в кадровом резерве. Везде его пытаются устроить то губернатором, то поставить во главе какого-то политического проекта. Сейчас это похоже на возвращение не блудного, а "приблудного" сына. Это смешно. Сама Одесса его не примет. Она и тогда не приняла. Он показал, что он "балабол". На мой взгляд, бывшим президентам нежелательно занимать конкретные должности, нужно сохранять свой уровень хотя бы в звании консультанта. Так делают во всем мире. А этот человек не гнушается ничем. А тянется к Одессе, потому что это достаточно вкусный город с точки зрения стратегического расположения для контрабанды наркотиков, оружия. Идет большая приватизация. Несколько грузинских компаний совместно с европейскими пытаются купить порт то в Херсоне, то в Одессе. Даю вам гарантии, что через эти порты будет осуществляться незаконная транспортировка оружия, наркотиков и тому подобного. Он не идет в Житомир, он идет к морю. Он хочет получить лакомый ресурс», - так объяснил эксперт.