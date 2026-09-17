Стоимость российской нефти превысила отметку в $110 за баррель

Цена российской нефти Urals в западных портах поднялась выше $110 за баррель. По сравнению с началом июля ее стоимость увеличилась на 175% и достигла максимума с апреля — первых недель боевых действий США с Ираном, когда оказались заблокированы поставки сырья через Ормузский пролив.

Теперь оказались перекрыты поставки саудовской нефти через Красное море, так как нефтепровод оказался поврежден в результате атаки хуситов. Его остановили на неопределенный срок.

Перекрытие Ормузского пролива радикально изменило расстановку сил на нефтяном рынке: импортёры задыхаются от высоких цен, а экспортёры, не ограниченные географией Персидского залива, получают двойную выгоду — и объёмы, и цену, сказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

