Метили в Саакашвили, попали в Грузию
Нино Бурджанадзе прокомментировала в эфире НСН, обвинения Саакашвили в связях с ИГИЛ.
Экс-президент Михаил Саакашвили и его окружение было связано с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом, как передает «Взгляд», заявил бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии Иосиф Гогашвили.
Он обвинил Саакашвили и экс-премьера и бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили в создании группировки, членами которой были террористы во главе с ликвидированным два года назад в Тбилиси в ходе спецоперации Ахмедом Чатаевым. По словам Гогашвили, партия Саакашвили «Единое национальное движение» использовала эту группировку в политических целях.
Лидер партии «Демократическое движение - Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила в эфире НСН, что это обвинение больше вредит Грузии, чем Саакашвили.
«Если это правда, то в первую очередь нужно судить самого господина Гогашвили и всю "Грузинскую мечту", что они покрывали террористов, которые связаны с ИГИЛ. Потому что это тяжелейшее обвинение, и если государство знало об этом и молчало, то всю власть нужно судить за укрывательство и неисполнение своих обязанностей. А если это клевета, то нужно дать этому заявлению соответствующую оценку. Если "Грузинская мечта" продолжит идти тем путем, каким она сейчас идет, она закончит абсолютным крахом. И это будет очень плохо для Грузии», - сказала политик.
Отметим, что Гогашвили пообещал передать в генпрокуратуру Грузии все документы на этот счет. Также он заявил, что есть свидетели, которые готовы дать показания.
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