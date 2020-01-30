Метили в Саакашвили, попали в Грузию

Экс-президент Михаил Саакашвили и его окружение было связано с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом, как передает «Взгляд», заявил бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии Иосиф Гогашвили.

Он обвинил Саакашвили и экс-премьера и бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили в создании группировки, членами которой были террористы во главе с ликвидированным два года назад в Тбилиси в ходе спецоперации Ахмедом Чатаевым. По словам Гогашвили, партия Саакашвили «Единое национальное движение» использовала эту группировку в политических целях.

Лидер партии «Демократическое движение - Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила в эфире НСН, что это обвинение больше вредит Грузии, чем Саакашвили.