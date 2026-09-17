Россия обсуждает возобновление прямого авиасообщения с Японией и Южной Кореей
Авиакомпании России обсуждают с Японией и Южной Кореей перезапуск прямого сообщения, сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра иностранных дел Андрея Руденко.
По его словам, ведутся технические консультации на уровне авиакомпаний и транспортных агентств. «Разговор непростой идет, сложный. Потому что, конечно, все, что произошло, — это не наша инициатива»,— заявил дипломат.
Заместитель главы внешнеполитического ведомства выразил надежду, что авиасообщение со странами удастся восстановить. «Тем более что оно экономически выгодно для них»,— указал он.
Прямые авиаперелеты из России в Японию и Южную Корею приостановлены с 2022 года по инициативе этих стран.
Ранее стало известно, что Росавиация не обсуждает возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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