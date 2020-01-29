Политолог: Выпад Зурабишвили против России нервирует Запад
Руководитель грузинского Института стратегии и управления объяснил в эфире НСН, как требование компенсации отразится на отношениях Москвы и Тбилиси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от России выплатить компенсацию в 10 миллионов евро полутора тысячам грузинских граждан, депортированным из России в 2006 году. На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге она напомнила о соответствующем решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе объяснил в эфире НСН, как это заявление отразится на отношениях Москвы и Тбилиси.
«Это заявление, безусловно, отношения не улучшит. Конечно, Россия не будет ничего выплачивать. Когда выступает наша госпожа президентша, всегда сидишь в напряжении, ждешь, скажет она что-нибудь такое, что потом будет худо всей Грузии. В этот раз она навредила минимально. Когда в Грузии критикуют Россию, в первую очередь раздражается Запад, потому что он не хочет портить с ней отношения из-за Грузии», - сказал он.
Напомним, в 2007 Грузия обвинила Россию в задержании и коллективной высылке своих граждан после того, как в 2006 году в Тбилиси были задержаны четыре офицера по подозрению в шпионаже. С осени 2006-го по начало 2007-го территорию России покинули порядка семи тысяч грузинских граждан. Также Россия ввела эмбарго на грузинские товары, в том числе на вино и «Боржоми». Однако Москва утверждала, что высылка граждан Грузии связана только с нарушением миграционного режима.
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