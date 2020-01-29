Политолог: Выпад Зурабишвили против России нервирует Запад

Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от России выплатить компенсацию в 10 миллионов евро полутора тысячам грузинских граждан, депортированным из России в 2006 году. На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге она напомнила о соответствующем решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе объяснил в эфире НСН, как это заявление отразится на отношениях Москвы и Тбилиси.

«Это заявление, безусловно, отношения не улучшит. Конечно, Россия не будет ничего выплачивать. Когда выступает наша госпожа президентша, всегда сидишь в напряжении, ждешь, скажет она что-нибудь такое, что потом будет худо всей Грузии. В этот раз она навредила минимально. Когда в Грузии критикуют Россию, в первую очередь раздражается Запад, потому что он не хочет портить с ней отношения из-за Грузии», - сказал он.