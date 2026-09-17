Генпрокурор США отказался заводить дело о финансировании свадьбы Трампа-младшего Кремлевым
В США генеральный прокурор Тодд Бланш заявил, что вряд ли станет заводить дело об оплате свадебных трат Дональда Трампа-младшего президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, сообщает ABC.
По его словам, президент США не знает, кто этот человек. Когда вы спрашиваете, расследую ли я это — что именно я должен расследовать?», — указал Бланш. До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично не знает Кремлева, а его участие в финансировании вечеринки после свадьбы его сына назвал «ничем особенным».
Ранее стало известно, что Кремлев оплатил свадебные расходы пары на сотни тысяч долларов, в том числе аренду частного острова за $100 тысяч за ночь и шоу фейерверков (около $70 тысяч). Жена старшего сына американского лидера Беттина Андерсон заявила, что Кремлев организовал для нее с супругом праздник на Багамах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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