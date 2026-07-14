Пятичасовая операция охватила Бушир, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу‑Муса и Бендер‑Аббас. Американские военные применили высокоточное вооружение, поразив береговые оборонительные комплексы, ракетные установки, инфраструктуру для беспилотников и морские объекты. Цель этих действий — сдержать потенциал Ирана в части нападений на торговые суда в регионе.

Сейчас в зоне Ближнего Востока дислоцировано свыше 50 тысяч военнослужащих США, они остаются в состоянии боеготовности.



Центральное командование США подтвердило, что в ночь на 14 июля удары по Ирану наносились уже третью ночь подряд. Задача операции — ослабить военную инфраструктуру Ирана и тем самым уменьшить угрозу для судоходства в Ормузском проливе.



Параллельно, по сведениям Министерства обороны ОАЭ, иранские крылатые ракеты нанесли удар по танкерам Mombasa и Bahia, принадлежащим ОАЭ. Атака произошла в территориальных водах Омана. На судне Mombasa погиб гражданин Индии, ещё восемь человек (в том числе граждане Индии и Украины) получили ранения.