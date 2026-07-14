Ормузское преткновение: США пять часов бомбили Иран
Вооруженные силы США завершили новую волну атак по иранским военным целям, удары были нанесены по городам Бушир, Чахбехар, Джаск, Конарак и Бендер-Аббас, а также по острову Абу-Муса.
США минувшей ночью пять часов подряд атаковали Иран, под удар попали военные объекты сразу в шести городах, сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
Пятичасовая операция охватила Бушир, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу‑Муса и Бендер‑Аббас. Американские военные применили высокоточное вооружение, поразив береговые оборонительные комплексы, ракетные установки, инфраструктуру для беспилотников и морские объекты. Цель этих действий — сдержать потенциал Ирана в части нападений на торговые суда в регионе.
Сейчас в зоне Ближнего Востока дислоцировано свыше 50 тысяч военнослужащих США, они остаются в состоянии боеготовности.
Центральное командование США подтвердило, что в ночь на 14 июля удары по Ирану наносились уже третью ночь подряд. Задача операции — ослабить военную инфраструктуру Ирана и тем самым уменьшить угрозу для судоходства в Ормузском проливе.
Параллельно, по сведениям Министерства обороны ОАЭ, иранские крылатые ракеты нанесли удар по танкерам Mombasa и Bahia, принадлежащим ОАЭ. Атака произошла в территориальных водах Омана. На судне Mombasa погиб гражданин Индии, ещё восемь человек (в том числе граждане Индии и Украины) получили ранения.
Ответственность за нападение на суда взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), о чём сообщило иранское агентство Fars. В КСИР утверждают, что танкеры отключили навигационные системы, не реагировали на предупреждения и вошли в запретную зону, из‑за чего и были атакованы. Кроме того, в Корпусе стражей заявили, что до этого США предпринимали попытки обеспечить проход танкеров через Ормузский пролив.
США и Иран 18 июня заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривавший полное прекращение боевых действий и разблокировку Ормузского пролива. Тем не менее уже к концу июня противостояние возобновилось: стороны вновь начали наносить взаимные удары. При этом президент Трамп охарактеризовал удары по Ирану от 7 июля как «оборонительные» и тем самым официально признал возобновление военных действий.
Внутриполитическая реакция в США оказалась резко негативной. Эскалация напряжённости вызвала волну критики в адрес Белого дома. В частности, сенатор Берни Сандерс осудил действия администрации, назвав их безрассудными. В своём посте в X он подчеркнул, что продолжение конфликта не укрепит позиции Америки, но приведёт к новым человеческим жертвам и огромным тратам бюджетных средств. Сандерс также напомнил, что изначально конфликт был спровоцирован на основе недостоверной информации, а объявленное перемирие продержалось менее месяца.
ЧТО С ОРМУЗСКИМ ПРОЛИВОМ?
В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о блокировке Ормузского пролива — ограничение будет действовать до особого распоряжения. Поводом послужил предупредительный выстрел по судну, следовавшему по маршруту, не согласованному с иранскими властями. Уже на следующий день власти Исламской Республики заявили, что вывели из строя ещё одно судно. В Тегеране подчеркнули: пролив останется закрытым, пока США не прекратят вмешиваться в региональные дела.
В Иранской организации управления Персидским проливом пояснили, что в текущих условиях проход судов невозможен — причиной назвали неправомерное перемещение американских военных сил в регионе. В организации добавили, что разрешения на проход начнут выдавать лишь после того, как обстановка станет стабильной.
Американская сторона придерживается противоположной позиции: в CENTCOM настаивают, что Ормузский пролив остаётся открытым для судов, которые следуют законным маршрутом. При этом в Вашингтоне подчёркивают, что Иран не обладает полномочиями контролировать пролив. Представители США заявили, что за минувшие сутки через пролив прошли примерно 20 судов. Однако эти данные расходятся с реальной статистикой судоходства.
Согласно информации компании Kpler, в воскресенье через пролив удалось пройти лишь 14 судам — это минимальное значение за последний месяц. Особенно заметно сократился поток нефтяных и газовых танкеров: их трафик опустился до самого низкого уровня с 25 мая. Судовые брокеры из компании Gibson выразили опасения, что дальнейшее обострение ситуации может привести к продолжительной блокировке пролива. Эксперты предупреждают: последствия будут серьёзными, поскольку за последние месяцы запасы энергоресурсов существенно сократились.
Закрытие Ормузского пролива и нарастание напряжённости моментально отразились на глобальной энергетической конъюнктуре. Стоимость нефти марки Brent выросла на 4,3% и достигла отметки в 79,31 доллара за баррель. Хотя этот уровень пока не дотягивает до апрельских пиков (120 долларов за баррель), рост цен несёт политические риски для администрации президента США Дональда Трампа — особенно в свете предстоящих в ноябре выборов в Конгресс.
КСИР вновь предупредил, что если внешнее вмешательство в дела региона продолжится, мировой нефтегазовый сектор может столкнуться с куда более масштабными проблемами. Стоит напомнить, что ранее США аннулировали лицензию, которая временно приостанавливала действие санкций на экспорт иранской сырой нефти.
МОРСКАЯ БЛОКАДА
По заявлению американского президента, Вашингтон вновь вводит морскую блокаду Исламской Республики Иран. Она призвана не допускать прохода судов под иранским флагом, а также кораблей, транспортирующих грузы из Ирана или в его интересах. Помимо этого, глава США провозгласил Америку «хранителем Ормузского пролива» и анонсировал введение сбора: по замыслу Вашингтона, 20% от стоимости перевозимых грузов должны поступать в пользу США — якобы для компенсации затрат на обеспечение безопасности судоходства. Такая мера фактически сводит на нет ещё один пункт договорённости, достигнутой в июне.
Трамп также озвучил угрозу нанесения новых военных ударов, мотивируя это тем, что Тегеран нарушил режим прекращения огня. При этом он твёрдо заявил, что Ормузский пролив остаётся открытым — независимо от позиции Ирана.
В Тегеране отреагировали на слова Трампа с явной иронией. Министр иностранных дел Аббас Аракчи не принял американские претензии и подверг сомнению обоснованность заявленного размера сбора. Дипломат напомнил, что именно Иран исторически выступал гарантом безопасности пролива и намерен оставаться таковым. Согласившись в принципе с тем, что сторона, обеспечивающая безопасный проход судов, вправе рассчитывать на вознаграждение, Аракчи тем не менее счёл ставку в 20% чрезмерно завышенной и заявил, что Иран введёт более сбалансированный тариф.
Представитель Центрального штаба «Хатам аль‑Анбия» жёстко обозначил позицию Тегерана: Иран ни в коем случае не допустит, чтобы США взяли под контроль ситуацию в Ормузском проливе. По его словам, вооружённые силы республики будут пресекать любые попытки американских военных нарушать установленный Ираном порядок прохода коммерческих судов и нефтяных танкеров. Отдельное предупреждение прозвучало в адрес лидеров стран региона: им настоятельно не рекомендовали вступать в сотрудничество с Вашингтоном. Военный представитель также допустил, что эскалация способна затронуть весь регион.
МИД Ирана квалифицировал американские удары как грубое попрание базовых норм Устава ООН, а также как фактор, подрывающий международную стабильность и безопасность. Мохаммед Мохбер, старший советник верховного лидера Ирана, подтвердил, что Тегеран намерен и дальше отстаивать свои интересы в отношении Ормузского пролива.
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