Ормузское преткновение: США пять часов бомбили Иран

Вооруженные силы США завершили новую волну атак по иранским военным целям, удары были нанесены по городам Бушир, Чахбехар, Джаск, Конарак и Бендер-Аббас, а также по острову Абу-Муса. 

США минувшей ночью пять часов подряд атаковали Иран, под удар попали военные объекты сразу в шести городах, сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

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Пятичасовая операция охватила Бушир, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу‑Муса и Бендер‑Аббас. Американские военные применили высокоточное вооружение, поразив береговые оборонительные комплексы, ракетные установки, инфраструктуру для беспилотников и морские объекты. Цель этих действий — сдержать потенциал Ирана в части нападений на торговые суда в регионе.

Сейчас в зоне Ближнего Востока дислоцировано свыше 50 тысяч военнослужащих США, они остаются в состоянии боеготовности.

Центральное командование США подтвердило, что в ночь на 14 июля удары по Ирану наносились уже третью ночь подряд. Задача операции — ослабить военную инфраструктуру Ирана и тем самым уменьшить угрозу для судоходства в Ормузском проливе.

Параллельно, по сведениям Министерства обороны ОАЭ, иранские крылатые ракеты нанесли удар по танкерам Mombasa и Bahia, принадлежащим ОАЭ. Атака произошла в территориальных водах Омана. На судне Mombasa погиб гражданин Индии, ещё восемь человек (в том числе граждане Индии и Украины) получили ранения.

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Ответственность за нападение на суда взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), о чём сообщило иранское агентство Fars. В КСИР утверждают, что танкеры отключили навигационные системы, не реагировали на предупреждения и вошли в запретную зону, из‑за чего и были атакованы. Кроме того, в Корпусе стражей заявили, что до этого США предпринимали попытки обеспечить проход танкеров через Ормузский пролив.

США и Иран 18 июня заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривавший полное прекращение боевых действий и разблокировку Ормузского пролива. Тем не менее уже к концу июня противостояние возобновилось: стороны вновь начали наносить взаимные удары. При этом президент Трамп охарактеризовал удары по Ирану от 7 июля как «оборонительные» и тем самым официально признал возобновление военных действий.

Внутриполитическая реакция в США оказалась резко негативной. Эскалация напряжённости вызвала волну критики в адрес Белого дома. В частности, сенатор Берни Сандерс осудил действия администрации, назвав их безрассудными. В своём посте в X он подчеркнул, что продолжение конфликта не укрепит позиции Америки, но приведёт к новым человеческим жертвам и огромным тратам бюджетных средств. Сандерс также напомнил, что изначально конфликт был спровоцирован на основе недостоверной информации, а объявленное перемирие продержалось менее месяца.

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ЧТО С ОРМУЗСКИМ ПРОЛИВОМ?

В субботу Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о блокировке Ормузского пролива — ограничение будет действовать до особого распоряжения. Поводом послужил предупредительный выстрел по судну, следовавшему по маршруту, не согласованному с иранскими властями. Уже на следующий день власти Исламской Республики заявили, что вывели из строя ещё одно судно. В Тегеране подчеркнули: пролив останется закрытым, пока США не прекратят вмешиваться в региональные дела.

В Иранской организации управления Персидским проливом пояснили, что в текущих условиях проход судов невозможен — причиной назвали неправомерное перемещение американских военных сил в регионе. В организации добавили, что разрешения на проход начнут выдавать лишь после того, как обстановка станет стабильной.

Американская сторона придерживается противоположной позиции: в CENTCOM настаивают, что Ормузский пролив остаётся открытым для судов, которые следуют законным маршрутом. При этом в Вашингтоне подчёркивают, что Иран не обладает полномочиями контролировать пролив. Представители США заявили, что за минувшие сутки через пролив прошли примерно 20 судов. Однако эти данные расходятся с реальной статистикой судоходства.

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Согласно информации компании Kpler, в воскресенье через пролив удалось пройти лишь 14 судам — это минимальное значение за последний месяц. Особенно заметно сократился поток нефтяных и газовых танкеров: их трафик опустился до самого низкого уровня с 25 мая. Судовые брокеры из компании Gibson выразили опасения, что дальнейшее обострение ситуации может привести к продолжительной блокировке пролива. Эксперты предупреждают: последствия будут серьёзными, поскольку за последние месяцы запасы энергоресурсов существенно сократились.

Закрытие Ормузского пролива и нарастание напряжённости моментально отразились на глобальной энергетической конъюнктуре. Стоимость нефти марки Brent выросла на 4,3% и достигла отметки в 79,31 доллара за баррель. Хотя этот уровень пока не дотягивает до апрельских пиков (120 долларов за баррель), рост цен несёт политические риски для администрации президента США Дональда Трампа — особенно в свете предстоящих в ноябре выборов в Конгресс.

КСИР вновь предупредил, что если внешнее вмешательство в дела региона продолжится, мировой нефтегазовый сектор может столкнуться с куда более масштабными проблемами. Стоит напомнить, что ранее США аннулировали лицензию, которая временно приостанавливала действие санкций на экспорт иранской сырой нефти.

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МОРСКАЯ БЛОКАДА

По заявлению американского президента, Вашингтон вновь вводит морскую блокаду Исламской Республики Иран. Она призвана не допускать прохода судов под иранским флагом, а также кораблей, транспортирующих грузы из Ирана или в его интересах. Помимо этого, глава США провозгласил Америку «хранителем Ормузского пролива» и анонсировал введение сбора: по замыслу Вашингтона, 20% от стоимости перевозимых грузов должны поступать в пользу США — якобы для компенсации затрат на обеспечение безопасности судоходства. Такая мера фактически сводит на нет ещё один пункт договорённости, достигнутой в июне.

Трамп также озвучил угрозу нанесения новых военных ударов, мотивируя это тем, что Тегеран нарушил режим прекращения огня. При этом он твёрдо заявил, что Ормузский пролив остаётся открытым — независимо от позиции Ирана.

В Тегеране отреагировали на слова Трампа с явной иронией. Министр иностранных дел Аббас Аракчи не принял американские претензии и подверг сомнению обоснованность заявленного размера сбора. Дипломат напомнил, что именно Иран исторически выступал гарантом безопасности пролива и намерен оставаться таковым. Согласившись в принципе с тем, что сторона, обеспечивающая безопасный проход судов, вправе рассчитывать на вознаграждение, Аракчи тем не менее счёл ставку в 20% чрезмерно завышенной и заявил, что Иран введёт более сбалансированный тариф.

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Представитель Центрального штаба «Хатам аль‑Анбия» жёстко обозначил позицию Тегерана: Иран ни в коем случае не допустит, чтобы США взяли под контроль ситуацию в Ормузском проливе. По его словам, вооружённые силы республики будут пресекать любые попытки американских военных нарушать установленный Ираном порядок прохода коммерческих судов и нефтяных танкеров. Отдельное предупреждение прозвучало в адрес лидеров стран региона: им настоятельно не рекомендовали вступать в сотрудничество с Вашингтоном. Военный представитель также допустил, что эскалация способна затронуть весь регион.

МИД Ирана квалифицировал американские удары как грубое попрание базовых норм Устава ООН, а также как фактор, подрывающий международную стабильность и безопасность. Мохаммед Мохбер, старший советник верховного лидера Ирана, подтвердил, что Тегеран намерен и дальше отстаивать свои интересы в отношении Ормузского пролива.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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