Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева
Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.
«Союз... с глубокой скорбью сообщает о кончине в ночь на 14 июля олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Галины Алексеевны Куклевой», - отметили в объединении.
Причина смерти не называется.
Галина Куклева на Олимпиаде в Нагано в 1998 году завоевала золотую медаль в спринте на 7,5 км. Также спортсменка трижды становилась чемпионкой мира и выигрывала на чемпионате Европы, пишет Ura.ru. Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2003 году и занялась воспитанием новых поколений атлетов в Тюменском государственном университете.
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