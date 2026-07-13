Трамп: США берут Ормузский пролив под свой контроль

США берут Ормузский пролив под свой контроль. Как сообщает RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

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Он указал, что Соединённые Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и зарабатывать на этом деньги.

«Мы охраняли пролив 50 лет... Мы охраняли его бесплатно, а теперь будем зарабатывать деньги», — сказал глава Белого дома в эфире Fox News.

Ранее в КСИР объявили о закрытии Ормузского пролива в ответ на невыполнение Вашингтоном меморандума о взаимопонимании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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