Трамп: США берут Ормузский пролив под свой контроль

Он указал, что Соединённые Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и зарабатывать на этом деньги.

«Мы охраняли пролив 50 лет... Мы охраняли его бесплатно, а теперь будем зарабатывать деньги», — сказал глава Белого дома в эфире Fox News.

Ранее в КСИР объявили о закрытии Ормузского пролива в ответ на невыполнение Вашингтоном меморандума о взаимопонимании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

