Трамп: США берут Ормузский пролив под свой контроль
США берут Ормузский пролив под свой контроль. Как сообщает RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он указал, что Соединённые Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и зарабатывать на этом деньги.
«Мы охраняли пролив 50 лет... Мы охраняли его бесплатно, а теперь будем зарабатывать деньги», — сказал глава Белого дома в эфире Fox News.
Ранее в КСИР объявили о закрытии Ормузского пролива в ответ на невыполнение Вашингтоном меморандума о взаимопонимании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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