Трамп отдал приказ «разбомбить» Иран в случае своего убийства

Президент США Дональд Трамп оставил инструкции нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае своей гибели. Об этом он сообщил в интервью изданию New York Post, передает РБК.

Американский лидер признал, что давно находится в списке целей Тегерана. Трамп подчеркнул, что в случае его смерти Иран следует буквально разбомбить на уровнях, которых они никогда не видели.

Трамп заявил, что США согласились продолжить переговоры с Ираном

Отвечая на вопрос о предупреждении Израиля относительно нового иранского заговора, Трамп заявил, что речь не идет о новом плане. По его словам, Тегеран хочет его смерти уже много лет, но израильтяне ничего нового не обнаружили.

Издание New York Post напоминает, что Иран открыто добивается убийства Трампа с 2020 года, когда он отдал приказ о ликвидации иранского военного деятеля Касема Сулеймани.

На этой неделе Трамп оценил в процентах вероятность собственной гибели, заявив, что должность президента опаснее профессии автогонщика или наездника на быках в родео, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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