Трамп отдал приказ «разбомбить» Иран в случае своего убийства

Президент США Дональд Трамп оставил инструкции нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае своей гибели. Об этом он сообщил в интервью изданию New York Post, передает РБК.

Американский лидер признал, что давно находится в списке целей Тегерана. Трамп подчеркнул, что в случае его смерти Иран следует буквально разбомбить на уровнях, которых они никогда не видели.