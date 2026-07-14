В России больше не будет длинных выходных в 2026 году
Длинных выходных в России в текущем году больше не планируется. Об этом рассказал доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, последний в 2026 году трехдневный отдых прошел 12-14 июня.
«Тогда работники отдыхали три дня подряд благодаря Дню России, который совпал с пятницей. До конца 2026 года подобных периодов больше не будет», - заявил Петкилев.
По словам юриста, в этом году День народного единства 4 ноября придется на среду, и граждан ожидает лишь один выходной в середине рабочей недели.
Ранее директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева анонсировала четыре сокращенных предпраздничных рабочих дня при пятидневной рабочей неделе в 2027 году, пишет Ura.ru.
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