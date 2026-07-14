СМИ: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
Экс-лидер Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом, сообщает The New York Times.
Его подозревают в многолетнем сотрудничестве с разведкой Израиля «Моссад», которая в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского президента. Ожидалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти. В 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа. Она состоялась в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.
Израиль неоднократно перечислял крупные денежные суммы пресс-секретарю бывшего президента Акбару Джаванфекру. Операция завершилась атакой на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».
Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. После этого экс-президент Ирана разочаровался в планах по смене власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
- Трамп пригрозил Ирану очень сильными ударами
- Власти Севастополя отменили третью смену в детских лагерях
- У семьи судьи Марченко нашли дома и машины не по доходу
- На 25% выросло количество жалоб и обращений россиян к властям
- Администрация Трампа начала изоляцию МУС
- Достать из яйца Маска: Рогозин предложил начать «обнуление» спутников Starlink
- В Крыму из-за энергокризиса улицы погрузятся во тьму
- СМИ: Удары по НПЗ обвалили нефтепереработку в РФ до минимума с 2005 года
- Эстония построит военную базу на границе с РФ