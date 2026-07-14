СМИ: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»

Его подозревают в многолетнем сотрудничестве с разведкой Израиля «Моссад», которая в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского президента. Ожидалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти. В 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа. Она состоялась в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.

Израиль неоднократно перечислял крупные денежные суммы пресс-секретарю бывшего президента Акбару Джаванфекру. Операция завершилась атакой на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».

Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. После этого экс-президент Ирана разочаровался в планах по смене власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

