США в мае увеличили закупки сладкой газировки из России до максимума

США в мае нарастили закупки сладких газированных напитков из России до исторического максимума - около 500 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Компании из США ввезли сладкой газировки на 491,5 тысячи долларов. При этом в апреле сумма поставок составляла 144,9 тысячи. Закупки достигли исторического максимума, соответствующая статистика ведется с 2003 года.

Также Соединенные Штаты нарастили ввоз минералки из России. В мае импорт напитков увеличили до 171,9 тысячи долларов.

Между тем Россия за пять месяцев увеличила импорт одежды из США в 2,4 раза год к году, он достиг 22,1 млн долларов, пишет Ura.ru.

