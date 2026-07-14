США в мае увеличили закупки сладкой газировки из России до максимума
США в мае нарастили закупки сладких газированных напитков из России до исторического максимума - около 500 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
Компании из США ввезли сладкой газировки на 491,5 тысячи долларов. При этом в апреле сумма поставок составляла 144,9 тысячи. Закупки достигли исторического максимума, соответствующая статистика ведется с 2003 года.
Также Соединенные Штаты нарастили ввоз минералки из России. В мае импорт напитков увеличили до 171,9 тысячи долларов.
Между тем Россия за пять месяцев увеличила импорт одежды из США в 2,4 раза год к году, он достиг 22,1 млн долларов, пишет Ura.ru.
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