Трамп пригрозил Ирану очень сильными ударами

«Сегодня мы нанесем по ним очень сильный удар, и завтра тоже нанесем по ним сильный удар, и они ничего не смогут с этим поделать. У них ничего нет», - заявил глава государства. По его словам, в скором времени Вашингтон подвергнет бомбардировке иранский ядерный объект в Натанзе.

По данным The New York Times, Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий. Из конституции США следует, что объявить войну может только Конгресс.

Ранее Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана в Омурзском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

