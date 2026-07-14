В Башкирии отразили атаку ВСУ на промзону Салавата
14 июля 202607:53
Юлия Савченко
Массовую атаку украинских беспилотников на промзону города Салават отразили в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на платформе «Макс».
«Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников», - указал руководитель региона.
По словам Хабирова, никто не пострадал. Оперативные службы ликвидируют последствия атаки.
Ранее стало известно об отражении атаки дронов на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, пишет Ura.ru.
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