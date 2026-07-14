В Башкирии отразили атаку ВСУ на промзону Салавата

Часть Севастополя осталась без электричества из-за атаки ВСУ

В России актуализируют меры профилактики, диагностики и лечения ряда инфекционных заболеваний

Средняя стоимость говядины в России достигла 745 рублей за килограмм

Пентагон заявил о том, что на Ближнем Востоке развернуто более 50 тысяч американских военных

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» запланирован на сегодня с Байконура