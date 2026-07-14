В Башкирии отразили атаку ВСУ на промзону Салавата

Массовую атаку украинских беспилотников на промзону города Салават отразили в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на платформе «Макс».

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«Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников», - указал руководитель региона.

По словам Хабирова, никто не пострадал. Оперативные службы ликвидируют последствия атаки.

Ранее стало известно об отражении атаки дронов на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БашкирияБеспилотники

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