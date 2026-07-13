Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана в Омурзском проливе
США возобновили морскую блокаду Ирана в Омурзском проливе. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он пояснил, что блокада касается «судов Ирана или его клиентов», которым не позволят «входит в пролив или выходить из него».
«Все остальные страны смогут свободно и беспрепятственно пользоваться проливом», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль и намерены зарабатывать на этом деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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