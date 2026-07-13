Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана в Омурзском проливе

Он пояснил, что блокада касается «судов Ирана или его клиентов», которым не позволят «входит в пролив или выходить из него».

«Все остальные страны смогут свободно и беспрепятственно пользоваться проливом», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль и намерены зарабатывать на этом деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

