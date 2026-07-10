Главе Белого дома Дональду Трампу надо представить себя победителем в ближневосточном конфликте перед «промежуточными выборами» в США, поэтому американцы вновь атакуют Иран, объяснил в интервью НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Накануне американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы прогремели, в частности, вблизи АЭС «Бушер». Кроме того, крылатыми ракетами был атакован железнодорожный мост на севере страны, находящийся в транспортном коридоре, ведущем в Россию и Китай. Балмасов объяснил, зачем Вашингтону нарушать перемирие.