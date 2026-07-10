«Отступать некуда!»: Новые удары США по Ирану связали с грядущими выборами
Продолжение военного конфликта Ирана с американо-израильской коалицией «предрешено и предначертано», даже если будет заключена сделка, сказал в эфире НСН Сергей Балмасов.
Главе Белого дома Дональду Трампу надо представить себя победителем в ближневосточном конфликте перед «промежуточными выборами» в США, поэтому американцы вновь атакуют Иран, объяснил в интервью НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Накануне американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Взрывы прогремели, в частности, вблизи АЭС «Бушер». Кроме того, крылатыми ракетами был атакован железнодорожный мост на севере страны, находящийся в транспортном коридоре, ведущем в Россию и Китай. Балмасов объяснил, зачем Вашингтону нарушать перемирие.
«Трампу пред промежуточными выборами надо как-то договориться с Тегераном. Сейчас он пытается этими ударами склонить к чему-то Иран. Тем более, мы видим, куда были нанесены удары – в том числе, по стратегическому мосту. Трамп нащупывает болевые точки и пытается заставить Иран подписать соглашение, представив это как убедительную победу. При этом иранцам тоже отступать некуда. Они прекрасно понимают, что их будут добивать, если они сейчас согласятся на какие-то условия», - разъяснил эксперт.
При этом он высказал мнение, что Ирану не простят попытку установить контроль над Ормузским проливом.
«Исход противостояния остается неопределенным. Ни одна из сторон убедительной победы не одержала, хотя по очкам выиграл Иран, сорвавший все попытки американо-израильской коалиции разоружить его, получить иранские энергоресурсы и свергнуть режим. Более того, Иран попытался осуществить передел потоков энергоресурсов, она замахнулся на один из приоритетов сильных мира сего, а такие вещи не прощаются. Даже если бы они сейчас подписали соглашение, с учетом неразрешимых иранско-израильских противоречий все равно следует ждать продолжения. Оно предначертано и предрешено, поскольку, по сути, обе стороны – Иран и Израиль - стремятся друг друга уничтожить», - заключил собеседник НСН.
США назвали серию ударов по Ирану ответом на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня объяснил НСН, почему Тегеран пошел на такой шаг.
Так называемые «промежуточные выборы» в Конгресс проходят в США в середине четырехлетнего президентского срока. В 2026 году они запланированы на начало ноября, напоминает «Радиоточка НСН».
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