Патрушев рассказал, как на переговорах с США отстаивал интересы России

Как отметил помощник президента, он всегда выступал за поддержание контактов.

«Россия - великая военная держава, но никогда не отказывалась вести диалог ни с одной из стран мира», - подчеркнул Патрушев.

Он напомнил, что российская сторона вела переговоры с советниками по национальной безопасности американских президентов Барака Обамы, Джо Байдена, Дональда Трампа. Обсуждения не всегда были простыми, но в ходе переговоров американцы и европейцы получали представление о том, что неприемлемо для Москвы, «где наша страна не уступит, а где есть пространство для переговоров и выработки решений».

Ранее Патрушев заявил, что Россия не сможет быть великой державой и не выдержит глобальную геополитическую конкуренцию без мощного военного и торгового флота, пишет Ura.ru.

