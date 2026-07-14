Над территорией России уничтожили 288 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над регионами России более 280 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.

«В период с 20.00 мск 13 июля до 8.00 мск 14 июля... перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областях. Также БПЛА сбили над Башкирией, Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом, водами Азовского и Черного морей.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в пяти районах региона и городе Таганроге нейтрализовали около 20 беспилотников, пишет 360.ru.

