Над территорией России уничтожили 288 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали над регионами России более 280 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 20.00 мск 13 июля до 8.00 мск 14 июля... перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областях. Также БПЛА сбили над Башкирией, Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом, водами Азовского и Черного морей.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в пяти районах региона и городе Таганроге нейтрализовали около 20 беспилотников, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Кубани человек пострадал при падении обломков БПЛА
- Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева
- Над территорией России уничтожили 288 украинских БПЛА
- Патрушев рассказал, как на переговорах с США отстаивал интересы России
- Плющенко заявил, что готов принять участие в «Интервидении»
- В Башкирии отразили атаку ВСУ на промзону Салавата
- Ормузское преткновение: США пять часов бомбили Иран
- США в мае увеличили закупки сладкой газировки из России до максимума
- В России больше не будет длинных выходных в 2026 году
- СМИ: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»