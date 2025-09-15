Арабские страны предложили приостановить членство Израиля в ООН
Лидеры арабских и исламских стран выступили с инициативой приостановить членство Израиля в Организации Объединенных Наций на фоне войны в Газе и удара по Дохе. Совместное коммюнике было принято по итогам саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).
В документе осуждаются действия Израиля, в том числе атака на столицу Катара, которую участники саммита расценили как нарушение суверенитета и шаг, подрывающий мирные инициативы.
Государства ОИС и ЛАГ заявили о намерении проанализировать соответствие членства Израиля положениям Устава ООН, указав на «систематическое игнорирование резолюций» организации.
Участники саммита подчеркнули необходимость скоординированных усилий для продвижения вопроса о приостановке членства Израиля, передает «Радиоточка НСН».
