Арабские страны предложили приостановить членство Израиля в ООН

Лидеры арабских и исламских стран выступили с инициативой приостановить членство Израиля в Организации Объединенных Наций на фоне войны в Газе и удара по Дохе. Совместное коммюнике было принято по итогам саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

В документе осуждаются действия Израиля, в том числе атака на столицу Катара, которую участники саммита расценили как нарушение суверенитета и шаг, подрывающий мирные инициативы.