Армия Израиля начала наступление на один из древнейших городов планеты

Масштабная наземная операция должна завершиться искоренением суннитской группировки ХАМАС. Перед штурмом по городу была нанесена серия авиаударов. По словам израильских чиновников, Вашингтон одобрил атаку, но всю ответственность за ее последствия должен будет понести премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

В эти минуты на всей территории сектора гремят мощные взрывы. В город вошли израильские танки.

Ранее экс-глава Генштаба Израиля признал 10% населения Газы жертвами войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

