Армия Израиля начала наступление на один из древнейших городов планеты
Армия Израиля начала масштабное наземное наступление с целью оккупировать город Газа, сообщает Axios.
Масштабная наземная операция должна завершиться искоренением суннитской группировки ХАМАС. Перед штурмом по городу была нанесена серия авиаударов. По словам израильских чиновников, Вашингтон одобрил атаку, но всю ответственность за ее последствия должен будет понести премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
В эти минуты на всей территории сектора гремят мощные взрывы. В город вошли израильские танки.
Ранее экс-глава Генштаба Израиля признал 10% населения Газы жертвами войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля начала наступление на один из древнейших городов планеты
- Техника ВСУ может встать из-за нехватки топлива
- Автор хита «Сигма-бой»: «Голубые огоньки» изжили себя
- За смертельное ДТП объявлен в розыск сын замглавы ФНС Воронежской области
- Кадыров считает слова Пугачевой о Дудаеве «жалким пустословием»
- В Варшаве нейтрализовали неизвестный беспилотник
- Арабские страны предложили приостановить членство Израиля в ООН
- СМИ: ЕС отказался от предложения Трампа начать торговую войну с Китаем
- Супруга Брюса Уиллиса рассказала о решении отселить актера из-за деменции
- Госсекретарь США воздержался от критики России после инцидента с дронами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru