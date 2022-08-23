СМИ: усиление БРИКС и сближение РФ с КНР положит конец однополярному миру
Соединенные Штаты окажутся в проигрышном положении, как бы ни закончился конфликт вокруг Украины. Действия Вашингтона в последние годы толкают Россию и КНР к более тесному сотрудничеству вплоть до образования военно-политического союза, сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного.
По его словам, если сейчас американские власти окончательно перейдут на полномасштабную конфронтацию с Пекином, например, подтолкнув в Тайвань на вооруженный конфликт, то Китай и РФ будут вынуждены объединить свои усилия в борьбе с Вашингтоном не только в дипломатическом, но и в военно-политическом смысле.
Подлесный отметил, что в настоящее время КНР демонстративно отказывается от многих контактов, которые США пытаются завязать в области торгово-экономических отношений. Отказ от сотрудничества ведется в областях, связанных с контролем за вооружением, полностью сворачивается культурная программа взаимоотношений двух стран.
Единственное, что сдерживает Пекин от полного разрыва отношений с Вашингтоном — это большая доля товарооборота с США.
Как напомнил эксперт, многие страны задумались о вступлении в БРИКС, а другие ждут момента, когда Соединенные Штаты еще больше ослабнут и не смогут отреагировать на их переход от состояния сателлита США в новый равноправный союз.
Напомним, Алжир готов присоединиться к БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР). Нигерия также могла бы вступить в группу БРИКС для укрепления своей экономической системы.
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