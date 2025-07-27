Трамп: США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем
Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем», - сказал Трамп.
Президент США уточнил, что с Китаем уже достигнута определённая договорённость, однако окончательные результаты будут зависеть от дальнейшего развития переговорного процесса.
Ранее Трамп объявил о подписании 25 июня торговой сделки США с Китаем, которая предусматривает снижение Вашингтоном пошлин на китайские товары до 55%, а Пекином на американские — до 10%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru