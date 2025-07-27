От планеты до тату: TattooIN раскрыли связь названия группы со «Звездными войнами»

Лидер группы TattooIN Роман Кузьмин в беседе со специальным корреспондентом НСН поделился впечатлениями от выступления на фестивале «НАШИ в ГОРОДЕ» и отметил, что кинопарк «Москино», где проходит событие, поражает своим масштабом.

В Москве 26-27 июля проходит музыкально-семейный фестиваль «НАШИ в ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Группа TattooIN представила свой часовой сет на киносцене, после чего музыканты сфотографировались с поклонниками и подарили диски с автографами. Как рассказал Кузьмин, многие видят в названии группы отсылку на франшизу «Звездные войны» (STAR WARS), однако реальный смысл куда глубже.

«Есть два значения. Татуин - затерянный мир где-то на внешнем конце галактик, вдали от империй, населенный чудиками. Изначально была такая идея. Чем дольше мы жили, записывали песни и альбомы, тем больше стиралась эта идея. Сейчас главное в значении названия - это татуировка внутри. Это то, чем мы являемся на самом деле, то, что внутри нас», - пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, выступление TattooIN на площадке «НАШИ В ГОРОДЕ» прошло гладко благодаря четкой работе организаторов.

«Отличный фестиваль, отличный звук, образцовая организация. Все четко, тайминг соблюдается, по технике - красавцы. Всегда бывает что-то не гладко, это нормально. А сегодня все гладко, и это - кайф. Кинопарк тоже впечатляет дичайше. Масштабы, красота, дизайн, лужайки, павильоны, сцена. Я был на экскурсии в Голливуде, это очень похоже, но по-другому. Лучше и новее. Все круто, тут происходит рок. Также чувствую, кино тут снимают, и хорошее», - заявил Кузьмин.

Хэдлайнером второго дня фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»станет группа «Ленинград» с Сергеем Шнуровым, их выступление завершит вечер, напоминает «Радиоточке НСН».

