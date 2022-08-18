МИД РФ: Москва придерживается принципа «одного Китая»

Российские власти в ситуации вокруг Тайваня не на словах, а на деле придерживаются принципа «одного Китая», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петра Ильичева.

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По его словам, при этом стратегия Соединенных Штатов нацелена на сдерживание стран, которые ведут независимую политику. Дипломат назвал такие шаги провальными.

Ильичев отметил, что последние действия США в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности. Директор департамента подчеркивает, что Россия не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР.

Как сообщалось ранее, делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань. Как считают в Госдепе, это никак не противоречит «принципу одного Китая».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТайваньКитайМИД России
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