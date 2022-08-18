МИД РФ: Москва придерживается принципа «одного Китая»

По его словам, при этом стратегия Соединенных Штатов нацелена на сдерживание стран, которые ведут независимую политику. Дипломат назвал такие шаги провальными.

Ильичев отметил, что последние действия США в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности. Директор департамента подчеркивает, что Россия не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР.

Как сообщалось ранее, делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань. Как считают в Госдепе, это никак не противоречит «принципу одного Китая».

