МИД РФ: Москва придерживается принципа «одного Китая»
Российские власти в ситуации вокруг Тайваня не на словах, а на деле придерживаются принципа «одного Китая», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петра Ильичева.
По его словам, при этом стратегия Соединенных Штатов нацелена на сдерживание стран, которые ведут независимую политику. Дипломат назвал такие шаги провальными.
Ильичев отметил, что последние действия США в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности. Директор департамента подчеркивает, что Россия не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР.
Как сообщалось ранее, делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань. Как считают в Госдепе, это никак не противоречит «принципу одного Китая».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- МИД РФ: Москва придерживается принципа «одного Китая»
- СМИ: шесть европейских стран не дали Украине новых военных обещаний
- Более 20 детей отравились в лагере во Владивостоке
- СМИ считают, что РФ представила проект подлодки «Арктур» в качестве предупреждения
- СМИ: отсутствие успехов у Киева в ближайшее время ослабит поддержку со стороны Запада
- СМИ назвали слабостью призывы ЕС запретить выдачу россиянам виз
- МИД: обстрелы мешают делегации МАГАТЭ приехать на ЗАЭС
- Антонов: Отношения России и США находятся на самом низком уровне
- На стройках в России работают более 5 тысяч заключенных
- Основатель Pink Floyd не исключил, что власти США могут убить Ассанжа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru