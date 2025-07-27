«Пенсне и кашель»: Лидер группы «ПилОт» пообещал скромно выступить на «НАШИХ В ГОРОДЕ»

Хулиганов хватает на фестивале и без группы «ПилОт», сказал Илья Кнабенгоф пообещав «занудство» и скромность.

Лидер группы «ПилОт» Илья Кнабенгоф в интервью специальному корреспонденту НСН рассказал, что на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» музыканты предпочтут хулиганству «рок-н-ролл в пенсне».

26-27 июля в кинопарке «Москино» проводится музыкально-семейный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. Хедлайнером первого дня стал группа «Чайф» и Владимир Шахрин, а группа «ПилОт» выступит сегодня. Кнабенгоф объяснил, почему любит оупен-эйры.

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«Мне на оупен-эйрах играется легче, чем на закрытых площадках. Я же коренной ленинградец, поэтому у меня пожизненный ленинградский древний кашель, а здесь и свежий ветерок обдувает, небо над головой. Это все, конечно, дает энергию и силушки. Совершенно другое ощущение. Мне кажется, что и людям гораздо радостнее, когда все происходит под открытым небом. Что касается сегодняшнего выступления, думаю, хулиганья на сцене будет хватать и без нас: есть и молодые артисты, и панк-рокеры. Поэтому мы, наоборот, выйдем скромненькие, занудно поправим пенсне, и что-нибудь спокойное будем петь хором», - в шутку пообещал музыкант.

При этом он высказал мнение, что россияне сейчас скучают по «дворовой» музыке.

«Я думаю, что люди скучают по обычной, простой, дворовой, мирной жизни. Это песни без каких-то тяжелых мыслей о жизни, с минимумом философии. Мне хочется, чтобы ребята ощутили себя на скамейке с гитарой и портвейном во дворе, чтобы все было веселое, про любовь, про дворовую жизнь. У нас есть и такие песни. Однако фестивали – это другая история, здесь нужно играть хиты. Во-первых, приходит достаточно много людей, которые с нашим творчеством не знакомы, им хочется показать визитную карточку. Во-вторых, многие радуются, когда вживую звучит то, что они слышали по радио», - заключил собеседник НСН.
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Актер театра и кино Александр Демидов ранее рассказал НСН, что после выступления его группы «ДЕМИДОBAND» на фестивали «НАШИ В ГОРОДЕ» можно было выжимать майку.

Во второй день фестиваля на сцену выйдут 10 групп и исполнителей. Ну а завершат вечер Юлия Пересильд с ее коллективом «МАNДРАГОРА» и группа «Ленинград» с Сергеем Шнуровым.

До места проведения фестиваля можно добраться на бесплатных шаттлах от метро «Теплый стан» и «Саларьево», а также на городском транспорте от метро «Ольховая» и «Теплый стан».

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ФОТО: Пресс-служба артиста
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