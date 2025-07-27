Актер театра и кино Александр Демидов ранее рассказал НСН, что после выступления его группы «ДЕМИДОBAND» на фестивали «НАШИ В ГОРОДЕ» можно было выжимать майку.

Во второй день фестиваля на сцену выйдут 10 групп и исполнителей. Ну а завершат вечер Юлия Пересильд с ее коллективом «МАNДРАГОРА» и группа «Ленинград» с Сергеем Шнуровым.

До места проведения фестиваля можно добраться на бесплатных шаттлах от метро «Теплый стан» и «Саларьево», а также на городском транспорте от метро «Ольховая» и «Теплый стан».

