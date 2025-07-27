Минобороны: За 12 часов силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника

По дан{{related_post_usDfwXE!lq}}ным ведомства, дроны ВСУ были сбиты в период 05.40 до 18.00 по московскому времени 27 июля.

Отмечается, что 51 БПЛА был уничтожен над территорией Ленинградской области, 5 - над Брянской, 4 - над Калужской. По 3 БПЛА были уничтожены над Новгородской и Курской областями, а по 2 - над Нижегородской областью и акваторией Азовского моря. Еще 1 дрон был сбит над Смоленской областью и один - над Белгородской.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 27 июля российские силы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».