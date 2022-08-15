Китайская армия начала очередные учения близ Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала очередные военные учения у берегов Тайваня после прибытия на остров американской делегации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

Китай: визит делегации Конгресса США на Тайвань - опасный ход

Накануне на Тайвань прибыла делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки, напоминает РИА ФАН. Визит не был анонсирован.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны стать решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора», — цитирует РИА Новости представителя военного ведомства.

У Цянь, указал, что действия США нарушают «принцип одного Китая», суверенитете и территориальную целостность страны, «подают неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", полностью обнажают лицо США как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе».

Представитель Минобороны добавил, что попытки Вашингтона «с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал», пишет Ura.ru.

«Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству», — заключил У Цянь.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВоенные УченияТайваньКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры