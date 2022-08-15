Китайская армия начала очередные учения близ Тайваня

Накануне на Тайвань прибыла делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки, напоминает РИА ФАН. Визит не был анонсирован.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны стать решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора», — цитирует РИА Новости представителя военного ведомства.

У Цянь, указал, что действия США нарушают «принцип одного Китая», суверенитете и территориальную целостность страны, «подают неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", полностью обнажают лицо США как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе».

Представитель Минобороны добавил, что попытки Вашингтона «с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал», пишет Ura.ru.

«Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству», — заключил У Цянь.

