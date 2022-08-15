Китайская армия начала очередные учения близ Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала очередные военные учения у берегов Тайваня после прибытия на остров американской делегации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
Накануне на Тайвань прибыла делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки, напоминает РИА ФАН. Визит не был анонсирован.
«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны стать решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора», — цитирует РИА Новости представителя военного ведомства.
У Цянь, указал, что действия США нарушают «принцип одного Китая», суверенитете и территориальную целостность страны, «подают неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", полностью обнажают лицо США как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе».
Представитель Минобороны добавил, что попытки Вашингтона «с помощью Тайваня взять под контроль КНР обречены на провал», пишет Ura.ru.
«Полагаться на США для обретения независимости равносильно самоубийству», — заключил У Цянь.
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