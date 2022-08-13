США оказались на грани войны с Россией и Китаем из-за собственных инициатив

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказал беспокойство из-за потери баланса в мире, который возник по вине Вашингтона, написал The Wall Street Journal.

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Киссинджер уверен, что в результате завершения конфликта на Украине России отойдет Крым и часть Донбасса.

Американский экс-госсекретарь подчеркнул, что США оказались на грани войны с Россией и Китаем «из-за проблем, которые мы сами создали, не имея ни малейшего представления о том, чем это закончится и куда это должно привести».

При этом, полагает политик, Соединенные Штаты не обладают инструментами, позволяющими разрешить ситуацию, которую создали сами, и он не сможет настроить Китай против России.

Ранее Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры о мире в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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