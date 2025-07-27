Российская саблистка завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию

В финальном поединке чемпионата мира по фехтованию Анастасия Егорян победила польскую спортсменку Зузанну Цесляр со счётом 15:11. Эта победа принесла ей третий титул чемпионки мира. Ранее она завоёвывала золото на мировых первенствах в 2015 и 2019 годах. Также Егорян – двукратная олимпийская чемпионка Игр 2016 года. Ранее ее не допускали к участию в международных соревнованиях.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские фехтовальщики выступают на турнире в нейтральном статусе. Напомним, что в мае текущего года Международная федерация фехтования (FIE) разрешила взрослым российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях.

Ранее российский синхронист Александр Мальцев завоевал две золотые медали на чемпионате по водным видам спорта в Сингапуре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».