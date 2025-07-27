Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Башкирии

По данным пресс-службы комитета, авария произошла рядом с деревней Вакиярово на 35-м километре трассы Малояз — Верхние Киги. Автобус Higer съехал в кювет и опрокинулся. По предварительной информации водитель не справился с управлением.

На момент ДТП в салоне автобуса, следовавшего из Ижевска, находились 43 пассажира, среди которых семеро детей. В результате происшествия пострадали семь человек — все они получили ушибы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. На месте работают экстренные службы. До прибытия резервного автобуса пассажиров разместили в пункте временного размещения.

Ранее три человека погибли, два пострадали в ДТП в Смоленской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».