Глава Минприроды: Россия и КНДР рассматривают расширение сообщения между странами

«Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами», — заявил министр.

Так он прокомментировал вопрос о возможном восстановлении морского и паромного сообщения между Россией и КНДР.

Кроме того, Козлов сообщил, что в перспективе может быть организовано прямое авиасообщение из России на курортный город Вонсан в Северной Корее.

Прямые авиарейсы между Россией и КНДР были возобновлены в августе 2023 года после перерыва, связанного с пандемией COVID-19. В настоящее время приобрести билеты в Пхеньян возможно только в составе экскурсионного тура.

Ранее спрос в России на туры в КНДР взлетел на 150%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».