Глава Минприроды: Россия и КНДР рассматривают расширение сообщения между странами
Россия рассматривает возможность расширения морского и паромного сообщения с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Минприроды России Александра Козлова.
«Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами», — заявил министр.
Так он прокомментировал вопрос о возможном восстановлении морского и паромного сообщения между Россией и КНДР.
Кроме того, Козлов сообщил, что в перспективе может быть организовано прямое авиасообщение из России на курортный город Вонсан в Северной Корее.
Прямые авиарейсы между Россией и КНДР были возобновлены в августе 2023 года после перерыва, связанного с пандемией COVID-19. В настоящее время приобрести билеты в Пхеньян возможно только в составе экскурсионного тура.
Ранее спрос в России на туры в КНДР взлетел на 150%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru