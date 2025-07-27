Более 20 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Башкирии

По информации Рахматуллина, в результате происшествия пострадали более 20 человек, из которых 15 были доставлены в Месягутовскую центральную районную больницу. Восемь человек госпитализированы: двое — в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Рассматривается вопрос об их эвакуации в Уфу. Ещё семерых пострадавших осмотрели медики и рекомендовали им амбулаторное лечение.

Рахматуллин добавил, что в Кигинскую больницу доставили 11 человек, которым после осмотра также назначили лечение на дому.

Рахматуллин отметил, что пострадавшие продолжают поступать в медицинские учреждения. В селе Верхние Киги организован пункт временного размещения для туристов, не пострадавших в аварии.

Ранее пресс-служба госкомитета по ЧС Башкирии сообщила, что семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Кигинском районе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».