В США ответили на слова Путина о ситуации вокруг Тайваня

Российский лидер Владимир Путин назвал провокацией визит спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, что встревожило власти США, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Пекин ввел санкции против семи политиков Тайваня

По его словам, Вашингтон обеспокоили активно развивающиеся отношения Москвы и Пекина в области безопасности. Как отметил дипломат, взгляды России и Китая на международный порядок противоречат основополагающим принципам международной системы, которая сформировалась после окончания Второй мировой войны.

Напомним, по словам Путина, визит Пелоси стал не просто поездкой на остров зарубежного политика, а посещение Тайваня было спланированной провокацией, чтобы дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как заявил МИД РФ, российские власти в ситуации вокруг Тайваня не на словах, а на деле придерживаются принципа «одного Китая».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ТайваньКитайСШАВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры