В США ответили на слова Путина о ситуации вокруг Тайваня

По его словам, Вашингтон обеспокоили активно развивающиеся отношения Москвы и Пекина в области безопасности. Как отметил дипломат, взгляды России и Китая на международный порядок противоречат основополагающим принципам международной системы, которая сформировалась после окончания Второй мировой войны.

Напомним, по словам Путина, визит Пелоси стал не просто поездкой на остров зарубежного политика, а посещение Тайваня было спланированной провокацией, чтобы дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как заявил МИД РФ, российские власти в ситуации вокруг Тайваня не на словах, а на деле придерживаются принципа «одного Китая».

