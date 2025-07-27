Лифт с пятью пассажирами упал в Калининграде

По данным прокуратуры, инцидент произошёл вечером 26 июля в многоквартирном доме на улице Фермора. В момент происшествия в лифте находилось пять человек, спускавшихся с 12-го этажа. В какой-то момент они почувствовали сильный толчок, после чего кабина резко начала движение вниз. В результате проишествия один из пассажиров получил травму ноги, остальные не пострадали.

По данному факту прокуратура организовала проверку.

Ранее пять человек пострадали при падении лифта в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».