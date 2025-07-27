Вокалист панк-рок-группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов на пресс-конференции НСН на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» рассказал об эволюции мата в своем творчестве и спортивной стороне панка.

26-27 июля в кинопарке «Москино» проходит музыкально-семейный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. После выступления Антон «Пух» рассказал о своем отношении к мату.