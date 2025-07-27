«Мне индифферентно!»: Лидер F.P.G. назвал мат «костылями», а слэм - спортом
Панк-рок гораздо глубже и интереснее стереотипов, сказал в эфире НСН Антон «Пух», объяснив, почему отказался от всем известных «трех слов».
Вокалист панк-рок-группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов на пресс-конференции НСН на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» рассказал об эволюции мата в своем творчестве и спортивной стороне панка.
26-27 июля в кинопарке «Москино» проходит музыкально-семейный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» с участием 20 известных групп и исполнителей. После выступления Антон «Пух» рассказал о своем отношении к мату.
«Надеюсь, я понятен без мата. При этом мне не важны запреты, мой внутренний цензор - во мне. Мне никто не может ничего запретить, но это мой путь эволюции. Все, кто знаком с творчеством группы F.P.G., знают, что я матом ругаюсь так, как дышат. Я умею красиво излагать свои мысли ненормативной лексикой, но я отношусь с огромной любовью к русскому языку, потому что он невероятно красивый. Для меня, как человека темпераментного, иногда бывает очень сложно выразить свои мысли, не используя эти три ключевых слова, которые все знают. Это великое искусство – пользоваться русским языком так же четко и ярко, но не использовать эти слова. Мат – это костыли, и если человек не совсем владеет мыслью и слогом, он его использует. Я преодолел это. Панк-рок гораздо глубже и интереснее, а на все стереотипы мне абсолютно индифферентно», - подчеркнул музыкант.
При этом он назвал слэм, который частенько бывает на панк-концертах, определенным видом спорта и криком души.
«Слэм – это некий вид спорта, да и вообще панк-рок – это очень спортивный и высокотравматичный вид музыки, поэтому не все панк-рокеры доживают до зрелого возраста. Панк-рок – это неудержимый поток энергии, который сносит с ног всё, и танец, хоть и немного видоизменяется со времен группы Sex Pistols, в целом это одно и то же – безудержные пляски. Они происходят, потому что человек на концерте высвобождает свою внутреннюю энергию, всех этих демонов, за которых в другом месте его бы восприняли неадекватно. Это не всегда уместно в обществе, а панк-рок концерты – это именно то место, куда ты можешь прийти, излить свою душу и никто не будет тебя спрашивать за какие-то стандарты. Этот танец пого – это танец души, это крик души человека, который просто "изнемогает" от бренности бытия и прочих "условностей", мешающих наслаждаться жизнью», - заключил собеседник НСН.
Вокалист группы NAGART Александр Старцев ранее поздравил через НСН с Днем ВМФ зрителей, устроивших слэм во время выступления коллектива на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».
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