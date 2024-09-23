«Слово за пехотой!»: Ключом к победе Израиля над «Хезболлой» назвали наземную операцию
Израиль показал «длину рук» спецслужб, но может увязнуть на территории Ливана, сказал в эфире НСН Арсений Григорьев, а Сергей Балмасов объяснил смысл сухопутной операции.
Авиаудары Израиля по Ливану и различные «дистанционные» спецоперации могут ослабить движение «Хезболла», но для его ликвидации не обойтись без наземной операции, заявили в интервью НСН руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев и эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Израильские ВВС ранее нанесли авиаудар по Бейруту, в результате которого погибли около 40 человек, в том числе старший командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль. До этого в результате массовых взрывов пейджеров и средств связи в Ливане пострадали порядка трех тысяч человек. В ответ с территории Ливана по Израилю было запущено более ста ракет. Григорьев отметил в этой связи, что успехи Израиля могут деморализовать противника, но для «тотальной победы» этого мало.
«Если информация о гибели высокопоставленных командиров "Хезболлы" подтвердится, это будет означать, что тактика Израиля по сдерживанию "Хезболлы" и военных угроз со стороны Ливана имеет успех. Операция по внедрению заминированных пейджеров также показывает длину рук израильских спецслужб. Нанесен тяжелейший удар по средствам и объектам связи, вкупе с серьезными потерями среди командования, это не может не иметь деморализирующий эффект. Высокоточные удары с воздуха способны нанести серьезный ущерб оборонительному потенциалу "Хезболлы", однако опыт современных войн показывает, что решающее слово за пехотой и наземной техникой, тотальная победа одними средствами высокоточного поражения невозможна», - сказал Григорьев.
При этом он указал на проблемы в случае проведения Израилем наземной операции в Ливане.
«Союз западных высокоточных технологий и одной из лучших разведок мира действительно способны серьезно ослабить "Хезболлу", тем не менее, на примере операции в секторе Газа мы видим, что партизанское сопротивление, особенно в условиях горного ландшафта Ливана и плотной ближневосточной городской застройки, способно на ожесточенный отпор, несмотря на высокие потери. В таких условиях ЦАХАЛ рискует серьезно увязнуть. Все будет зависеть от реального человеческого потенциала "Хезболлы" и эффективности высокоточных ударов перед началом наземной фазы. В случае, если ЦАХАЛ увязнет и в Ливане, оборонительный потенциал Израиля окажется распылен между югом и севером, что вполне устраивает Иран, который по сей день не воевал с Израилем собственными силами, но довольно успешно окружил и дестабилизировал его при помощи своих прокси-сил: ХАМАСа, "Хезболлы" и йеменских повстанцев-хуситов», - разъяснил Григорьев.
Со своей стороны, Сергей Балмасов объяснил, почему бомбежки Ливана не произведут «югославский эффект».
«Существует так называемая доктрина Дуэ, теория, согласно которой противника можно победить комплексными авиационными ударами, но очень редко в истории этого удавалось достигнуть. Один из примеров - это Югославия, 1999-й год, но "Хезболла" - не югославы, условия там совсем иные. "Хезболла" хорошо подготовилась к обстрелам, есть множество подземных тоннелей, еще более защищенных, чем у того же ХАМАС. Ракетный арсенал "Хезболлы" рассредоточен, он не находится в одном месте и его невозможно поразить одним ударом или несколькими. Сомнительно, что "Хезболлу" удастся победить без проведения сухопутной операции», - уверен Балмасов.
По его мнению, есть и «промежуточный вариант», но он не решит проблем Израиля.
«Возможен промежуточный вариант. Нетаньяху и Галлант выдвигали теорию, что необходимо просто отодвинуть "Хезболлу" от израильской северной границы, чтобы, по крайней мере, оружие ближнего боя не наносило ущерба израильтянам. Теоретически этот момент достижим, но это не решает проблему для Израиля, у которого на северной границе остается серьезный противник, который с каждым новым ударом будет иметь дополнительное обоснование для последующих нападений на Израиль», - заключил собеседник НСН.
По данным издания Economist, Израиль готовит наземную операцию в Ливане, целью которой будет создание и захват буферной зоны между странами протяженностью несколько миль, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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