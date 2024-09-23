«Слово за пехотой!»: Ключом к победе Израиля над «Хезболлой» назвали наземную операцию

Авиаудары Израиля по Ливану и различные «дистанционные» спецоперации могут ослабить движение «Хезболла», но для его ликвидации не обойтись без наземной операции, заявили в интервью НСН руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев и эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Израильские ВВС ранее нанесли авиаудар по Бейруту, в результате которого погибли около 40 человек, в том числе старший командир «Хезболлы» Ибрагим Акиль. До этого в результате массовых взрывов пейджеров и средств связи в Ливане пострадали порядка трех тысяч человек. В ответ с территории Ливана по Израилю было запущено более ста ракет. Григорьев отметил в этой связи, что успехи Израиля могут деморализовать противника, но для «тотальной победы» этого мало.