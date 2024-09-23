Ливанские власти заявили о 182 погибших в результате израильских ударов
23 сентября 202416:30
Число жертв ударов израильских ВВС по населённым пунктам в южной части Ливана выросло до 182 человек. Об этом сообщает Минздрав республики.
По данным ведомства, среди погибших и раненых есть женщины и дети.
Также ливанские власти заявили, что ранения получили 727 человек, многие из пострадавших находятся в больницах в тяжёлом состоянии.
Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что десятки истребителей израильских ВВС с утра 23 сентября атаковали свыше 150 целей движения «Хезболла» в Ливане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Частный гидроплан совершил аварийную посадку под Серпуховом
- СМИ: По делу Тимура Иванова арестовали два помещения особняка в Москве
- Ливанские власти заявили о 182 погибших в результате израильских ударов
- Тюменец сломал челюсть коллеге за требование работать быстрее
- Дуров пообещал раскрывать спецслужбам IP-адреса и телефоны нарушителей правил Telegram
- Власти Южной Кореи не пустили в страну 16 россиян
- Петра Порошенко и его сына внесли в перечень террористов
- Суд заочно арестовал иноагента Шаиняна
- ВЦИОМ: Большинство россиян рассказали, что у них есть друзья
- В Госдуме предложили бесплатно выдавать молочные смеси для новорожденных
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru