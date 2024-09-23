Ливанские власти заявили о 182 погибших в результате израильских ударов

По данным ведомства, среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Также ливанские власти заявили, что ранения получили 727 человек, многие из пострадавших находятся в больницах в тяжёлом состоянии.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что десятки истребителей израильских ВВС с утра 23 сентября атаковали свыше 150 целей движения «Хезболла» в Ливане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

