Ливанские власти заявили о 182 погибших в результате израильских ударов

Число жертв ударов израильских ВВС по населённым пунктам в южной части Ливана выросло до 182 человек. Об этом сообщает Минздрав республики.

Минздрав Ливана: От ударов ЦАХАЛ по югу страны погибли 100 человек

По данным ведомства, среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Также ливанские власти заявили, что ранения получили 727 человек, многие из пострадавших находятся в больницах в тяжёлом состоянии.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что десятки истребителей израильских ВВС с утра 23 сентября атаковали свыше 150 целей движения «Хезболла» в Ливане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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