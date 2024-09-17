«Вывести из игры»: В Израиле назвали детонацию пейджеров в Ливане операцией разведки
Израиль может нанести превентивный удар по Ливану, чтобы лишить «Хезболлу» возможности атаковать, отметил в эфире НСН Саймон Ципис.
Взрывы пейджеров в Ливане являются спланированной спецоперацией израильской разведки для нанесения удара по ливанскому движению «Хезболла», заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН. По его словам, такие пейджеры имели только представители движения.
Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил, что 2750 человек получили ранения при взрыве пейджеров в Ливане. По его словам, восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Он отметил, что больницы на юге Бейрута переполнены. Власти Ливана назвали детонацию пейджеров актом израильской агрессии. В свою очередь газета Haaretz сообщила, что Ливан в ближайшее время может начать военную операцию против Израиля.
«Пока что официально в Израиле об этом не объявили, но, судя по всему, это была спецоперация израильской разведки по нанесению удара боевикам «Хезболлы». Все без исключения, раненные и погибшие, у кого были пейджеры – это люди, которые принадлежат к группировке «Хезболла». Они пользовались своей закрытой сетью для пересылки сообщений, чтобы обеспечить себе закрытую закодированную связь. Именно они были целью этой атаки. Это могли быть заминированные пейджеры, детонация которых произошла дистанционно, либо это были просто пейджеры, у которых был риск взрыва или возгорания. То есть, возможно, что была применена технология по разогреву батарейки и детонации этой батарейки. Доступ к этой сети произошел, судя по всему, вследствие хакерской атаки израильских спецслужб. Это была не просто спонтанная атака и две тысячи раненых», - сказал Ципис.
Он отметил, что теперь Израиль может нанести превентивный удар по Ливану, чтобы вывести «Хезболлу» из «игры» на недели или даже месяцы.
«Удар по Израилю может произойти в ближайшие сутки, но, поскольку сейчас фактически «Хезболла» лишена четкой системы и структуры командования, возможно, немедленной реакции со стороны «Хезболлы» не будет. Но может произойти превентивный удар Израиля, поскольку «Хезболла» сейчас обезглавлена. Возможно, что Израиль будет наносить удары по складам вооружений. И фактически, можно сказать, что «Хезболла» будет выведена из региональной игры на долгое время, возможно, недели или даже месяцы», - резюмировал собеседник НСН.
Пейджеры в Ливане начали детонировать в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Тогда ливанское агентство NNA заявило о десятках раненых, позже появились сообщения о переполненных больницах и ранении высокопоставленных лиц. Одним из них стал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, сообщало иранское агентство Mehr.
Телеканал Al Jazeera отмечает, что несколько месяцев назад лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал членов группировки отказаться от использования смартфонов. Он заявил, что у Израиля есть технологии, позволяющие взламывать эти устройства, передает «Радиоточка НСН».
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