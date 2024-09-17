«Вывести из игры»: В Израиле назвали детонацию пейджеров в Ливане операцией разведки

Взрывы пейджеров в Ливане являются спланированной спецоперацией израильской разведки для нанесения удара по ливанскому движению «Хезболла», заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН. По его словам, такие пейджеры имели только представители движения.

Ранее министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил, что 2750 человек получили ранения при взрыве пейджеров в Ливане. По его словам, восемь человек, в том числе ребенок, погибли. Он отметил, что больницы на юге Бейрута переполнены. Власти Ливана назвали детонацию пейджеров актом израильской агрессии. В свою очередь газета Haaretz сообщила, что Ливан в ближайшее время может начать военную операцию против Израиля.