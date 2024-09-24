Американским госслужащим запретили посещать север Израиля
Госслужащим США и членам их семей временно запретили посещать север Израиля в личных целях в связи с эскалацией конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболлах». Соответствующее предупреждение опубликовало американское посольство в Иерусалиме.
Ранее Израиль начал массированные атаки на поселения юга и востока Ливана. В свою очередь, «Хезболлах» выпустила десятки ракет в сторону севера Израиля.
«Правительственным служащим США и членам их семей временно запрещено совершать любые личные поездки к северу от шоссе №65 в сторону [города] Афулы и к северу/северо-востоку от шоссе №71 от Афулы до границы с Иорданией», — указано в сообщении посольства.
Для любой официальной поездки на эту территорию потребуется разрешение, пишет RT. В посольстве напомнили американским гражданам о необходимости быть осторожными и «обеспечивать для себя более высокий уровень личной безопасности».
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