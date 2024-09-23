Израиль объявил о расширении зоны ударов по «Хезболле» по всему Ливану
Израильская армия расширяет зону ударов по целям движения «Хезболла» на всей территории Ливана, заявил министр обороны страны Йоав Галант в соцсети Х.
Он отметил, что удары, в том числе, будут наноситься по складам с ракетами и командному составу. Эксперты отмечают, что Израиль готовится к наземной операции в Ливане.
Так, число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник увеличилось до 274 человек. В результате удара 400 человек получили ранения.
Жители приграничных поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться в безопасные районы из-за массированных бомбардировок авиации Израиля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на жителей поселения Маждаль Селем, которое находится менее чем в 10 километрах от границы с Израилем.
По словам одного из местных жителей, израильская армия наносит удары по дорогам и домам, они не прекращаются с самого утра. Собеседник агентства сообщил, что из деревни невозможно выехать. Он подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и в других окрестных поселениях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru