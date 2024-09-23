Израиль объявил о расширении зоны ударов по «Хезболле» по всему Ливану

Так, число погибших мирных граждан в результате израильских авиаударов по поселениям на юге Ливана в понедельник увеличилось до 274 человек. В результате удара 400 человек получили ранения.

Жители приграничных поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться в безопасные районы из-за массированных бомбардировок авиации Израиля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на жителей поселения Маждаль Селем, которое находится менее чем в 10 километрах от границы с Израилем.

По словам одного из местных жителей, израильская армия наносит удары по дорогам и домам, они не прекращаются с самого утра. Собеседник агентства сообщил, что из деревни невозможно выехать. Он подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и в других окрестных поселениях, передает «Радиоточка НСН».

