По его словам, спрос на установку подобных сигнализаций вырос примерно на 50% год к году. Основной прирост обеспечили владельцы машин старше пяти лет, которые меняют старые охранные системы на новые.



Функция дистанционного запуска двигателя сейчас доступна даже в бюджетных моделях стоимостью 10–15 тыс. рублей. Она облегчает зимнюю эксплуатацию и позволяет прогревать двигатель и салон до поездки, добавил эксперт.



Пик обращений приходится на осенний сезон. С сентября по декабрь спрос на автозапуск вырастает в полтора-два раза по сравнению с летом. Главный мотив для автомобилистов связан не с защитой от угона, а комфортом, уточнил Борисов.



Эксперт предупредил, что экономия на монтаже может обернуться проблемами. Например, некорректное подключение создает риск сбоев электроники. Для современных машин, включая китайские бренды, правильная реализация автозапуска часто требует отдельного модуля обхода штатного иммобилайзера. В некоторых комплектах он предустановлен, в других приходится докупать.

