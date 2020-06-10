Академик РАН: Медицина Москвы выдержала пандемию

С начала эпидемии коронавируса смертность от него в Москве составила 3,8%, если учитывать пациентов с сопутствующими заболеваниями. Это ниже, чем, например, в Нью-Йорке (10,7%), Лондоне (22,7%), Мадриде (21,5%) и Стокгольме (15,2%). Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

Показатель смертности в Москве в мае 2020 года увеличился на 5715 случаев по сравнению с маем предыдущего года — до 15,7 тысяч человек. Из них 5260 связаны с COVID-19 как с основной или сопутствующей причиной смерти.

Директор ЦНИИОИЗ Минздрава России, академик РАН Владимир Стародубов объяснил в эфире НСН причины сравнительно низкого уровня смертности из-за коронавируса в российской столице.