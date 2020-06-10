Академик РАН: Медицина Москвы выдержала пандемию
Директор ЦНИИОИЗ Минздрава России объяснил в эфире НСН причины сравнительно низкого уровня смертности из-за коронавируса в российской столице.
С начала эпидемии коронавируса смертность от него в Москве составила 3,8%, если учитывать пациентов с сопутствующими заболеваниями. Это ниже, чем, например, в Нью-Йорке (10,7%), Лондоне (22,7%), Мадриде (21,5%) и Стокгольме (15,2%). Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.
Показатель смертности в Москве в мае 2020 года увеличился на 5715 случаев по сравнению с маем предыдущего года — до 15,7 тысяч человек. Из них 5260 связаны с COVID-19 как с основной или сопутствующей причиной смерти.
Директор ЦНИИОИЗ Минздрава России, академик РАН Владимир Стародубов объяснил в эфире НСН причины сравнительно низкого уровня смертности из-за коронавируса в российской столице.
«В Москве за короткое время была создана система помощи больным коронавирусной инфекцией. Это материальная база, 26 тысяч коек. Была мобилизована система здравоохранения на оказание помощи этим больным. Была проведена огромная работа по подготовке врачебного персонала – реаниматоров, пульмонологов, специалистов по инфекционным заболеваниям. Порядка 20-ти тысяч специалистов было подготовлено. Были организованы дистанционные консультативные пункты по лечению этих больных для всей системы здравоохранения. Это огромный труд. И профилактические меры. Все это позволило достичь приличных результатов, избежать более трагического сценария, который мог быть в этой ситуации. Медицина Москвы выдержала пандемию, однозначно», - подчеркнул эксперт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что врачи столичных больниц спасли 65 тысяч тяжелобольных, многие из которых были в реанимациях. Он подчеркнул, что дефицита коек не было, чему способствовала в том числе активная работа на подготовительных этапах: многим оказали помощь в амбулаторном режиме, не допустив ухудшения состояния.
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