Зверев: Предпосылок для дефицита красной икры в России сейчас нет
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что оснований для дефицита красной икры на отечественном рынке сегодня нет. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя объединения.
По его словам, с учетом объема добычи по итогам путины предпосылок для нехватки продукта не наблюдается.
Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков назвал достаточным количество красной икры в РФ для удовлетворения спроса, в том числе в новогодний период.
А до этого предупреждали, что изделие может подорожать к концу года до 40 тыс. рублей.
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