По его словам, с учетом объема добычи по итогам путины предпосылок для нехватки продукта не наблюдается.



Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков назвал достаточным количество красной икры в РФ для удовлетворения спроса, в том числе в новогодний период.

А до этого предупреждали, что изделие может подорожать к концу года до 40 тыс. рублей.