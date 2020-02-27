Новости за ночь: Туристы могут вернуть деньги за турпутевки из-за коронавируса
Туристы могут изменить или расторгнуть договор с турфирмами из-за возникновения угрозы для жизни и здоровья, в связи с распространением коронавируса. Об этом напоминает Роспотребнадзор
По закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в случае, если стране, куда планировал отправиться турист, есть угроза безопасности жизни и здоровья, покупатель вправе требовать в судебном порядке расторжения договора.
Между тем, МИД России призвал наших соотечественников временно отложить визиты в Южную Корею, Иран и Италию в связи с широким распространением коронавируса в этих странах. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Поездки предлагается отложить в случае, «если они не вызваны крайней необходимостью». Также в МИД призвали россиян, находящихся в настоящее время в этих странах, сообщить свои контакты в посольства РФ на территории этих государств.
Как пишет Life.ru, Пекин сообщил о еще 29 случаях смерти в четверг от вспышки коронавируса. Число умерших в настоящее время составляет 2744 человека в материковом Китае.
Ранее эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец признался в беседе с НСН, что не так страшен коронавирус, как о нем говорят.
«На самом деле, я не так давно был в Гонконге. И хочу вам сказать, что коронавирус не настолько опасен, как про него рассказывают. А если проанализировать, то смотрите, начался коронавирус там, где производят моду – в Китае. А пришел туда, где ее придумывают. У нас в России моды нет, поэтому нам коронавируса можно не бояться», – комментирует Владислав Лисовец в эксклюзивном интервью НСН.
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