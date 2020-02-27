Новости за ночь: Туристы могут вернуть деньги за турпутевки из-за коронавируса

Туристы могут изменить или расторгнуть договор с турфирмами из-за возникновения угрозы для жизни и здоровья, в связи с распространением коронавируса. Об этом напоминает Роспотребнадзор

По закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в случае, если стране, куда планировал отправиться турист, есть угроза безопасности жизни и здоровья, покупатель вправе требовать в судебном порядке расторжения договора.

Между тем, МИД России призвал наших соотечественников временно отложить визиты в Южную Корею, Иран и Италию в связи с широким распространением коронавируса в этих странах. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Поездки предлагается отложить в случае, «если они не вызваны крайней необходимостью». Также в МИД призвали россиян, находящихся в настоящее время в этих странах, сообщить свои контакты в посольства РФ на территории этих государств.