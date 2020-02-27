Новости за ночь: Сотрудник пивоварни в США расстрелял шестерых коллег
51-летний сотрудник пивоваренной компании Molson Coors открыл стрельбу в административном здании на территории предприятия в американском городе Милуоки, а затем свёл счёты с жизнью. По последним данным, погибли семь человек, включая стрелка, пишут «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
В официальном заявлении компании утверждается, что стрелявший был действующим сотрудником. При этом источники телеканала ABC заявили, что этого работника уволили, после чего он сразу пошёл за оружием, вернулся и расстрелял коллег. Это произошло в конце рабочей смены.
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