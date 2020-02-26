В Роспотребнадзоре заявили о передаче коронавируса через грязные руки и воду
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности распространения коронавирусной инфекции через грязные руки и воду.
Как сообщает РИА Новости, в связи с этим Попова рекомендовала гражданам крайне внимательно подходить к личной гигиене. В частности, по ее словам, необходимо поддерживать чистоту гаджетов и других часто используемых предметов, а также пользоваться только чистой посудой, отмечает RT.
Коронавирус COVID-2019 был впервые зафиксирован в Китае в декабре прошлого года. В настоящее время вирус распространился в более чем 20 странах, в частности, в среду первые случаи заражения были выявлены в Пакистане, Финляндии и Грузии.
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