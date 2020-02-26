Лисовец: Я бы в Госдуму пригласил еще цирковых артистов

Влад Лисовец: «На самом деле, я не так давно был в Гонконге. И хочу вам сказать, что коронавирус не настолько опасен, как про него рассказывают. А если проанализировать, то смотрите, начался коронавирус там, где производят моду – в Китае. А пришел туда, где ее придумывают. У нас в России моды нет, поэтому нам коронавируса можно не бояться», – комментирует Владислав Лисовец в эксклюзивном интервью НСН.

