Лисовец: Я бы в Госдуму пригласил еще цирковых артистов
Эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Милане из-за коронавируса отменили ряд мероприятий недели моды
В предпоследний день недели моды некоторые бренды провели показы за закрытыми дверями, другие ограничили список приглашенных узким числом профессионалов. Число заражений новым типом коронавируса в Италии превысило 130 человек.
Влад Лисовец: «На самом деле, я не так давно был в Гонконге. И хочу вам сказать, что коронавирус не настолько опасен, как про него рассказывают. А если проанализировать, то смотрите, начался коронавирус там, где производят моду – в Китае. А пришел туда, где ее придумывают. У нас в России моды нет, поэтому нам коронавируса можно не бояться», – комментирует Владислав Лисовец в эксклюзивном интервью НСН.
Роспотребнадзор обязал персонал ресторанов носить медицинские маски из-за коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Москве распространило среди рестораторов предписание, в котором говорится, что персонал в заведениях общепита обязан носить медицинские маски, чтобы снизить угрозу распространения китайского заболевания.
Влад Лисовец: «А еще бы я хотел, чтобы официанты ресторанов носили настоящие медицинские книжки. А как, я сейчас расскажу. В тренде крупные цепи, можно повесить на цепь, положив их в прозрачный красивый пакетик. Получится и стильно, и надежно», – отмечает он в эфире НСН.
Поклонская: aртистам в политике не место
Депутат Госдумы Наталья Поклонская убеждена, что звездам отечественного шоу-бизнеса не место в политике. Ранее политикой решили заняться Сергей Шнуров и Валерия.
Влад Лисовец: «На самом деле, я бы опроверг эту ситуацию. Как раз-таки именно в нашей политике и место людям из шоу-бизнеса. А еще бы я пригласил цирковых артистов. Потому, что некоторые депутаты такое придумывают, что это веселее, чем цирк, особенно депутаты из Санкт-Петербурга», – делится он своим мнением с НСН.
Ветераны ко Дню Победы получат кнопочные мобильные телефоны
Сотовые операторы выдадут российским ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные кнопочные телефоны ко Дню Победы, а также обеспечат их бесплатной связью. Об этом рассказали в Минкомсвязи.
Влад Лисовец: «Я, конечно, понимаю, что ветеранам тяжело пользоваться планшетами и новыми современными гаджетами. Но, друзья мои, звучит это немного как издевательство. Кнопочные мобильные телефоны в двадцать первом веке. Ветеранов осталось не так много, и, мне кажется, у них все должно быть бесплатным», – размышляет он вместе со слушателями НСН.
Эксперты составили портрет современного модника
Специалисты «AliExpress Россия» провели обзор наиболее популярных запросов и сделали выводы о тенденциях в одежде и общих интересах россиян. К примеру, москвичи больше всего интересовались кроссовками, рюкзаками, футболками с принтами, а также худи, джинсами и поясными сумками.
Влад Лисовец: «На самом деле, все это можно встретить на улицах любого города мира, но, я могу объяснить, почему это происходит. Это самая удобная одежда. Москва, наконец, перестала кичиться деньгами, покупать все самое дорогое, самое лучшее. Удобство важнее», – подытоживает Владислав Лисовец в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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